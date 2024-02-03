شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع : المملكة تدعم صندوق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن المملكة تدعم صندوق تمويل المبادرات في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال.

وجاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي افتتحه اليوم وزير الدفاع رئيس المجلس الأمير خالد بن سلمان، وتستضيفه العاصمة الرياض تحت شعار «محاربة الإرهاب مسؤولية مشتركة»، بمشاركة وزراء الدفاع من الدول الأعضاء والدول الداعمة.

وأضاف الوزير في حديثه “أكدنا دور رسالة ديننا الإسلامي الحنيف في محاربة التطرف والإرهاب؛ تحقيقًا للأمن والسلام العالمي”.