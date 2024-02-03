شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير مكة المكرمة يزور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز أمس (الجمعة) واجب الزيارة لـ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز؛ للاطمئنان على صحته بعد مغادرته المستشفى.

وسأل سموه الله أن يمُدّ الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز بالصحة والعافية، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، كما نقل سموه تحيات أبناء المنطقة ودعواتهم الصادقة لسموه الكريم.

واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى توجيهات أمير المنطقة الرامية لخدمة المنطقة وسكانها، كما اطلع سموه على إيجازٍ عن مخرجات زيارات نائب أمير المنطقة التي انطلقت الأسبوع الماضي وشملت محافظات الليث، القنفذة، العرضيات وأضم وما تخللها من اجتماعات ووقوف على سير العمل في مشاريع التنمية التي بلغت 168 مشروعاً جديداً ومنجزاً وجارٍ تنفيذها.

وبتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة يواصل الأمير سعود بن مشعل زياراته لمحافظات المنطقة وتشمل الطائف، ميسان، تربة، الخرمة، رنية والمويه حيث يلتقي الأهالي ويرأس اجتماعات المجالس المحلية و يدشن ويضع حجر الأساس لعددٍ من المشاريع في المحافظات.