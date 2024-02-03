انت الان تتابع عبور 106 شاحنات مساعدات متنوعة ميناء رفح للفلسطينيين في قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - عبرت اليوم من ميناء رفح البري في شمال سيناء 106 شاحنات، منها 100 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة، وأربع شاحنات وقود، وشاحنتان أخريان محملتان بغاز الطهي للفلسطينيين بقطاع غزة .

وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تصريح له، أنه تم استقبال 40 مصابًا و30 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

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