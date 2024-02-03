"إغاثي الملك سلمان" يوزع 2.155 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل بالسودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 4:21 مساءً

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.155 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 12.930 فردًا بواقع 2.155 أسرة؛ وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان. كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان. وجرى خلال الأسبوع الماضي توزيع ربطتيْ خبز يوميًّا على العائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم، وكذلك لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.

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