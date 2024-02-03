تراند اليوم : شاهد: فيديو نادر يوثق كيف كانت حياة المصريين في مدينة القاهرة قبل 100 عام

صحيفة الخليج 365: ظهر فيديو قديم بجودة عالية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" يصور الحياة في مصر عام ١٩٢٦ بصفاء وتفاصيل واضحة، حيث يغلب على الناس البساطة في الملبس والمعيشة.

وظهرت جودة وتصوير الفيديو للناس في بعض المناطق الشعبية وهم يتسوقون في مكان مزدحم حيث ترتدي النساء البرقع والعباءة السوداء فيما يرتدي بعض الرجال الجلباب الصعيدي والعمامة.

​​​​​​بينما كانت بعض النساء اللائي يركبن في عربات يجرها الحمير والتي تُعرف بإسم "الكّارو".

ويأخذنا الفيديو في زاوية أخرى حيث يُظهر بعض الرجال المثقفين الذين يرتدون البذلات والطرابيش والقبعات ويركبون الأحصنة كعادة أسياد ذلك العصر فيما يسير الفلاحون بجانبهم على الأرض كدلالة على علاقة الرئيس بمرؤوسيه.

وفي لقطة طريفة يظهر بعض الأطفال الذين يتعلمون الحلاقة ويستمتعون بالعمل بها في جو فكاهي.

ويوضح هذا الفيديو الفرق بين الطبقات الكادحة والنبيلة في ذلك العصر حيث يجب على الفقراء العمل بجد واجتهاد فيما يستمتع الأغنياء بالحياة ورفاهيتها.

يذكر أن مصر كانت تحت حكم الملك فؤاد الأول الذي حكم مصر منذ عام ١٩١٧ حتى عام ١٩٣٦ وغير لقبه من سلطان لملك عام ١٩٢٢.