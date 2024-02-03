شكرا لقرائتكم خبر رحلة ترفيهية تعزز وعي 30 طفلا من ذوي الإعاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة أمس الأول فعالية بعنوان «تطوعنا لأجلهم»، وهي رحلة ترفيهية لمنطقة «آسيا الصغرى» ضمن تقويم فعاليات جدة، وبالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، استهدفت 30 طفلا من منسوبي مركز إرادة المتخصص ومركز مهارات التفوق للرعاية النهارية لذوي الإعاقة بمحافظة جدة.

وأكد مساعد مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للشؤون الإدارية المهندس أحمد الحربي، أهمية مثل تلك الرحلات التي ينظمها فريق التطوع والمسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة، التي تهدف لزيادة الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن من فئة ذوي القدرات والهمم على تنمية مداركهم عن العالم المحيط بهم، وتسعى إلى تعليمهم الاهتمام بالبيئة.

وبين أن الجولة شملت مشاهدة أنواع من الشتلات الزراعية ونباتات الزينة، وتعرفوا على طرق زراعتها والحفاظ عليها واستمتعوا خلالها بالأجواء الطبيعية وفعالية توزيع الهدايا والشتلات على الزوار، ومساعدتهم على تكوين صداقات ومنحهم الإحساس بالانتماء وتعليم الأطفال الأنشطة التي تساعدهم على القيام بدورهم في الأسرة والمجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين.

مزايا الرحلة