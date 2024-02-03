شكرا لقرائتكم خبر معرض رقش للفنون التشكيلية يضم 60 عملا إبداعيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك أمس الأول، المعرض الفني التشكيلي الأول «رقش» الذي يقام بالتعاون مع فريق رقش التطوعي التابع للجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة، ومشاركة 30 فنانا وفنانة.

وأوضح مدير الجمعية ماجد العنزي أن المعرض يضم ما يزيد على 60 عملا فنيا، ويستمر لمدة 5 أيام بمقر الجمعية، معربا عن شكره لكل من شارك وتفاعل من المواهب الفنية والإبداعية بالمنطقة.

وأشار إلى أن المعرض يمثل انعطافة جديدة في ترسيخ الذائقة العامة للفنون التشكيلية بمنطقة تبوك، وشاهد على ملامح التطور الفني الذي شهده الحراك التشكيلي، وتنامي قوة المشهد الثقافي في هذا الشأن، حيث تنوعت الأعمال وتوحدت رسالتها ما بين الواقعية والانطباعية التأثيرية والتجريدية.