انت الان تتابع وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 6:01 مساءً

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالـف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، على هامش الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تسـتضيفه الرياض اليوم، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة بدولة الكويت الشقيقة. وجرى خلال اللقاء تأكيد الروابط والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وبحث التعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والمدير العام لمكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وممثل السعودية لدى التحالف الإسلامي العسـكري لمحاربـة الإرهاب اللواء الركن ظافر بن محمد الشهري. كما حضره من الجانب الكويتي: رئيس هيئة مكتب وزير الدفاع العميد الركن طلال أحمد الكندري، ومدير التعاون العسكري العميد الركن البحري فهد عبدالرحمن العتيبي.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.