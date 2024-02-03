تراند اليوم : بمشاركة غواصات متطوعات.. شاهد.. فيديو حصري لأحدث أعمال البحث عن " حميد الظاهري " المفقود في بحر مستورة

صحيفة الخليج 365 : حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو جديد حصري بمشاركة غواصات متطوعات لفرقة الغواصين للبحث عن المفقود "حميد الظاهري"، الذي اختفى قبل 15 يوماً أثناء رحلة صيد داخل بحر مستورة.

وأظهر مقطع الفيديو، تواجد فرق البحث والإنقاذ وقيامهم بالتجهيز للنزول إلى مياه البحر، للبحث عن المفقود، وذلك منذ شروق الشمس وحتى غروبها في المساء.

مشاركة غواصات متطوعات في البحث

وقالت مصادر ل "الخليج 365" أن غواصات متطوعات شاركن الغواصين البحث عن المفقود، ولكن لم تسفر أعمال البحث الشاقة حتى الآن بالعثور عليه .

وأشارت المصادر إلى أن أهل المفقود طلبوا من الغواصين استمرار البحث، والذهاب إلى منطقة الشاقة بالقرب من أبو نواجل أملا في العثور عليه.

العودة للبحث

ولفتت المصادر إلى أن الغواصين استجابوا لطلب أهل المفقود، ووافقوا على العودة الأسبوع القادم لمواصلة البحث عنه.

الجدير بالذكر، أن المواطن حميد الظاهري يبلغ من العمر 65 عاما، فقد في البحر قبل 15 يوما بعدما ذهب في رحلة صيد.