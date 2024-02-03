تراند اليوم : سنابي مشهور يفاجئ ضيوفه بعد تناولهم الطعام أن اللحم الذي على العشاء لحم خيل …شاهد ردة فعلهم

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل مواطنين، بعدما فاجأهم سنابي مشهور بأنهم تناولوا لحم حصان على العشاء .

وقال مشهور سناب خلال الفيديو ل "الضيوف": "ياشباب أحب باسمكم جميعا أشكر الشيف أبو أحمد، اليوم ذوقكم طبخة والله ما في حد اليوم تذوقها قبل، ذوقكم شيء أول مرة تجربوه".

وسأل الضيوف قائلا: " ايش نوع اللحم اللي أكلتوه"، ورد أحدهم: "لحم حاشي"، فقال لهم : " مو حاشي.. لحم حصان".

وأبان الفيديو، صدمة جماعية بين الحضور، وعبروا عن غضبهم بعد معرفتهم بأنهم تناولوا لحم الحصان، وخلع أحدهم عقاله.

وضحك الشاب وتساءل : "وش فيه لحم الحصان يا جماعة"، فيما وجه له الضيوف عبارات استنكار بينما واصل أحدهم تناول الطعام.