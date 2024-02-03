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تراند اليوم : سنابي مشهور يفاجئ ضيوفه بعد تناولهم الطعام أن اللحم الذي على العشاء لحم خيل …شاهد ردة فعلهم

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل مواطنين، بعدما فاجأهم سنابي مشهور بأنهم تناولوا لحم حصان على العشاء .

وقال مشهور سناب خلال الفيديو ل "الضيوف": "ياشباب أحب باسمكم جميعا أشكر الشيف أبو أحمد، اليوم ذوقكم طبخة والله ما في حد اليوم تذوقها قبل، ذوقكم شيء أول مرة تجربوه".

وسأل الضيوف قائلا: " ايش نوع اللحم اللي أكلتوه"، ورد أحدهم: "لحم حاشي"، فقال لهم : " مو حاشي.. لحم حصان".

وأبان الفيديو، صدمة جماعية بين الحضور، وعبروا عن غضبهم بعد معرفتهم بأنهم تناولوا لحم الحصان، وخلع أحدهم عقاله.

وضحك الشاب وتساءل : "وش فيه لحم الحصان يا جماعة"، فيما وجه له الضيوف عبارات استنكار بينما واصل أحدهم تناول الطعام.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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