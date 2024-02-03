منفذ جديدة عرعر يستقبل أكثر من 28 ألف معتمر عراقي

استقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية اليوم, أكثر من 28 ألف من المعتمرين القادمين براً من العراق وذلك بداية من 1 فبراير الجاري وحتى مساء اليوم.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن الذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء, بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.

وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.