تراند اليوم : "فتاة" تبكي وتكشف موقفا تعرضت له أثناء حديثها مع موظفي الـ HR بعد تقدمها لوظيفة في إحدى مساحات إكس - فيديو

صحيفة الخليج 365: كشفت فتاة عن موقف تعرضت له أثناء حديثها مع موظفي الـ HR بعد تقدمها لوظيفة في إحدى مساحات إكس.

وقالت خلال مقطع فيديو وهي تبكي، أنها قدمت على وظيفة وأثناء تحدثها مع موظفي ال hr ، سألها موظف عن عملها السابق، وقالت أنها كانت تعمل في إحدى المؤسسات وتقوم بأعمال كثيرة ثم تركت العمل، وعندما سألها عن سبب تركها العمل، أخبرته أنها لم تكن السبب وحدثت مشكلة ليس لها علاقة بها، ولكنه رد عليها قائلا: " إلا إلا إلا. لازم تكوني أنت السبب، وش السبب أنك طلعتي".

وأوضحت أنها توقفت عن الحديث، وقال لها الموظف ضعي السيرة الذاتية في الكومنتات.

وأشارت إلى أن موظف آخر كان يتحدث معها، وقال لها : "أنت ليش قاعدة تصرخين"، لافتة إلى أنها كانت تتحدث بشكل طبيعي، وشعرت بالقهر بسبب طريقة حديث الموظفين معها.