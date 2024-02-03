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تراند اليوم : بالفيديو .. لجين عمران :في بداية دخولي الإعلام كل الناس ضدي وحللوا دمي في خطبة الجمعة ووصفوني بالفاسقة!

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صحيفة الخليج 365 : ظهرت الإعلامية "لُجين عمران" في لقاء متلفز عبر بودكاست "إلهاميات" وضحت فيه بعض المواقف التي تعرضت لها في بداية دخولها الإعلام .

وذكرت "لُجين" أنها في بداية مسيرتها الإعلامية فكرت جديًا في ترك هذا المجال بسبب مهاجمة الناس المستمرة لها بجانب عدم وقوف أحد بجانبها خلال تلك الفترة.

وقالت "عمران" عن ذكريات تلك الفترة أنه من كثرة الانتقادات الموجهة لها اصبح بعض الأشخاص "يحللون دمها" في خطب يوم الجمعة، حتى أنهم كانوا يصفونها بالفسوق حسب قولها.

وأوضحت بأن كل هذه الأمور كانت أكبر بكثير من أن تتحملها، حتى وصل بها الحال أن تخاف من العودة لبلدها خوفًا من أن يقوم شخص ما باغتيالها.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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