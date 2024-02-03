شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

العيادات الطبية

المشروعات الإنسانية

مساعدات السودان

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظة لحج نشاطي توفير الحقيبة المدرسية وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية للأيتام، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصاديًا في اليمن.وجرى توزيع 150 حقيبة مدرسية وتسليم الكفالات النقدية لـ 150 فردا من الأيتام للإسهام في استكمال المرحلة التعليمية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأسر 50 أسرة.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للاهتمام بشريحة الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف المحافظات اليمنية.كما قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 4.016 مستفيداً خلال المدة من 3 إلى 9 يناير 2024م، وذلك بدعم من المركز.وراجع عيادة الباطنية 905 مرضى، وعيادة الطوارئ 1.033 فردا، وعيادة الأطفال 161 فردا، وعيادة الوبائيات 330 مريضا، واستفاد من الفريق الطبي المتنقل 204 أفراد، وراجع قسم الصحة الإنجابية 295 فردا، وعيادة التغذية العلاجية 43 فردا، والتحصين 25 فردا، وقسم الجراحة والتضميد 170 فردا، وقسم التوليد 36 فردا، وقسم الإحالة الطبية 14 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 800 فرد.وفي الخدمات المرافقة راجع قسم المختبر 980 فردا، وصُرفت الأدوية لـ 2.996 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 767 فردا، واستقبل قسم نقل الدم 15 فردا.وفي أفغانستان، وزّع المركز أمس الأول، 400 سلة غذائية في مديرية بجيرأكام بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 2.400 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في السودان، استفاد منها 16.677 فردا ، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.