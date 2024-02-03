معرض لمخرجات الأقسام التدريبية بالمدينة

افتتحت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة معرض مخرجات الأقسام التدريبية للفصل التدريبي الثاني 1445هـ بحضور منسوبات ومتدربات الكلية وعدد من سيدات الأعمال والزوار. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المهارات التي اكتسبتها المتدربة خلال الفصل التدريبي من خلال عرض أعمالهن. وافتتح المعرض بعرض أزياء من تصميم وتنفيذ متدربات قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء، كما احتوى المعرض على عرض لأعمال متدربات قسم تقنية التزيين والتجميل في قص وتسريح الشعر والمكياج الإعلامي. كما قدمت متدربات قسم تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب أعمالهن في تصميم الموشن جرافيك، المواقع الإلكترونية، تصميم الفيديو، مونتاج الصوت، تصميم الشعارات. كما استعرضت متدربات قسم التقنية الإدارية والمالية عددًا من مشاريع وتصاميم المكاتب والشركات.



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