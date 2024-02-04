تراند اليوم : القيادة المركزية الأميركية تكشف عن نوعية الأهداف الحوثية التي تعرضت للقصف الأمريكي البريطاني في اليمن

صحيفة الخليج 365: أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك شن ضربات جوية على 36 هدفا لجماعة الحوثي في مواقع تسيطر عليها باليمن ردا على هجماتها على الملاحة التجارية الدولية إضافة إلى السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.

وأضاف البيان أن الضربات التي شنتها قوات البلدين أمس السبت شملت 13 موقعا للجماعة المسلحة.

وأوضح البيان أن الهجمات تمت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمرك وهولندا ونيوزيلندا.

من جهتها قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها إن الأهداف التي تم قصفها شملت مراكز للقيادة والتحكم وأنظمة صاروخية ومواقع تخزين وتشغيل طائرات مسيرة ورادارات وطائرات هليكوبتر.