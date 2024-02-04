تراند اليوم : شاهد: نظارة أبل الجديدة التي يبلغ سعرها 13ألف ريال.. والكشف عن أبرز مواصفاتها

صحيفة الخليج 365: استعرض التقني عبدالله السبع، مكونات نظارة أبل الجديدة التي بلغ سعرها 13 ألف ريال.

وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن النظارة تتكون من ألة التنظيف "الممسحة"، وعازل الضوء للنظارة والبطارية والسلك والشاحن، موضحا: يمكن توصيل النظارة بمصدر طاقة مباشر ولابد أن يوصل مصدر الطاقة بالبطارية.

وأكمل: صندوق النظارة يحتوي على الغطاء وأدوات التحكم والزر والحساسات وكاميرات تعكس الداخل وزر لتصغير النظارة حسب احتياجك وسماعات الصوت ومنفذ الشحن ومغناطيس لعزل الضوء.

الجدير بالذكر أن نظارة "فيجن برو"، تمزج بين الواقعين المعزز والافتراضي وتباع بسعر يبدأ بـ3499 دولاراً.