"الأرصاد": تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة، ويتوقع تكوُّن الصقيع والضباب على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، في حين يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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