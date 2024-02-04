تراند اليوم : خبير عسكري يكشف سبب استخدام أمريكا قاذفات B-1 في شن ضربات على العراق وسوريا

صحيفة الخليج 365: كشف الرائد المتقاعد في الجيش الأمريكي، مايك ليونز، سبب استخدام أمريكا قاذفة القنابل B-1 Lancer في ضربتها على سوريا والعراق.

وقال ليونز في مقابلة مع شبكة CNN: "عندما تستخدمون هذا النوع من القاذفات (B-1)، ستحصلون على دقة في ضرب الهدف الذي تريدونه، بالإضافة إلى نطاق وقدرة أكبر بكثير فيما يتعلق بما سيقضي على الهدف".

وأضاف: "يبدو أن الأمر أكثر من مجرد لكمة في الأنف، حيث كانت بعض الهجمات التي قمنا بها من قبل مجرد إشارة إلى انتهاء الأمر، يبدو أنهم أرادوا حقًا ملاحقة خطوط الإمداد اللوجستية هذه... وتدمير تلك السلسلة الموجودة التي تمتد من إيران إلى العراق وإلى سوريا".