تراند اليوم : وزير الري المصري يحذر من اقتراب مصر من حد الشح المائي

صحيفة الخليج 365: حذر وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، من اقتراب مصر من حد الشح المائي، وذلك تزامنا مع استمرار تراجع نصيب الفرد من المياه في ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية.

فجوة كبيرة

وأشار سويلم إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات، لافتا إلى الزيادة السكانية.

المياه العذبة

وأكمل: عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتفع من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050.

إجهاد مائي

وأشار وزير الري إلى أن هذه المنطقة تضم نسبة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهادا مائيا في العالم.

ونبه إلى وجود 14 دولة في المنطقة من أصل 17 دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.