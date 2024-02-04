تراند اليوم : سمكة تتسبب في وفاة "رجل" بشكل "مأساوي".. وصديقه ينجو بإعجوبة

صحيفة الخليج 365: توفي رجل برازيلي يُدعى ماغنو سيرجيو غوميز بشكل مأساوي بعد تناول سمكة منتفخة سامة تحتوي على سم يكفي لقتل 30 شخصا، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".

السمكة المنتفخة

وقالت شقيقة المتوفى، ميريان غوميز لوبيز: "لم يقم ماغنو(46 عاما) بتنظيف السمكة المنتفخة من قبل".

وقدم هذا الطبق "القاتل" إلى ماغنو كهدية، من صديقه وقاما بتقطيع السمكة وإزالة الكبد منها ثم غليها وأكلها مع عصير الليمون.

تعرض لسكتة قلبية

وبعد أقل من ساعة، أصيب كل من ماغنو وصديقه بحالة خطيرة، وقالت أخته: "بدأ ماغنو يشعر بالخدر في فمه". وتوجه بنفسه إلى المستشفى، وعندها انتشر الخدر تعرض لسكتة قلبية لمدة 8 دقائق.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن ماغنو كان يعاني على وجه التحديد من آثار التيترودوتوكسين، وهو سم قوي للغاية ينشأ في الكبد والغدد التناسلية للأسماك المنتفخة والأنواع البحرية الأخرى.

وفاة الرجل

وكشفت ميريان أنه تم تنبيب شقيقها ووضعه على أجهزة دعم الحياة ولكن دون جدوى، وتوفي بعد أن أمضى 35 يوما في المستشفى، أصيب خلالها نظامه بالشلل بسبب السم.

وتوفي بسبب التسمم، الذي وصل بسرعة إلى رأسه..بعد ثلاثة أيام من دخوله المستشفى، أصيب بعدة نوبات، مما أثر بشكل كبير على دماغه، ولم يترك فرصة كبيرة للشفاء.

صديقه ينجو بإعجوبه

وبأعجوبة، نجا صديق ماغنو، لكنه يعاني من مشكلة في ساقيه، حيث قالت ميريان: "إنه لا يمشي بشكل جيد..لقد تأثر عصبيا، لكنه يتعافى".

يذكر أن السمكة المنتفخة تستخدم (السم) لردع الحيوانات المفترسة، وهذا السم أكثر فتكًا بأكثر من 1000 مرة من السيانيد، وهو بدون ترياق معروف، وعند تناوله بكميات كبيرة، فإنه يتداخل مع "نقل الإشارات من الأعصاب إلى العضلات" ويشل العضلات، مما قد يؤدي إلى الوفاة.