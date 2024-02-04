”دلعي جوزك بدل ماتنكدي علية” ضعي “الموز وزيت الزيتون“ على هذه المنطقة قبل النوم ولن تستغني عنها أبدا

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عدن - ياسمين التهامي - ضعي “الموز وزيت الزيتون“ على هذه المنطقة قبل النوم ولن تستغني عنها أبدا

الموز وزيت الزيتون من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر والبشرة، حيث يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج والبوتاسيوم والماغنسيوم والسيليكون التي تساعد على تغذية وتقوية الشعر والبشرة، كما يحتوي زيت الزيتون على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض الأوليك وحمض اللينوليك التي تساعد على ترطيب الشعر والبشرة والحفاظ على نعومتهما.

وصفة الموز وزيت الزيتون للعناية بالشعر والبشرة

يساعد الموز وزيت الزيتون على ترطيب الشعر الجاف والمتقصف وذلك بفضل احتوائهما على مواد مرطبة كما يساعد الموز وزيت الزيتون على تغذية البشرة وذلك بفضل احتوائهما على الفيتامينات والمعادن.

خلطة الموز مع زيت الزيتون للشعر

تعد وصفه الموز مع زيت الزيتون من افضل الوصفات الطبيعيه التي يمكن استخدامها لتنعيم وترطيب وتطويل الشعر حيث انها تعمل بشكل قوي على فرد الشعر الهايش وكذلك الخشن حيث تعاني العديد من السيدات والفتيات من هيشان الشعر وتبحث عن اسهل واسرع طريقة يمكن من خلالها الحصول على شعر ناعم وتعد تلك الوصفه فعاله للغايه وسوف نتعرف في السطور التاليه على طريقة تحضيرها.

المكونات:

موزة واحدة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اهرسي الموز جيدًا.

أضيفي زيت الزيتون إلى الموز المهروس.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على شعرك المبلل واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر.

استخدمي الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة الموز مع زيت الزيتون للبشرة

المكونات:

موزة واحدة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير: