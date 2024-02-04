انت الان تتابع أتربة مثارة على نجران تتواصل حتى 6 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3- 5) كم، على مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.

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