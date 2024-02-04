تراند اليوم : شاهد.. "صورة" إذا اكتشفت 17 حيواناً بها خلال 21 ثانية فأنت عبقري

صحيفة الخليج 365: نشرت صحيفة أمريكية، صورة خداع بصري، تحتوي على 17 حيوانا مختبئا، فإذا تمكنت من اكتشاف جميع الحيوانات المختبئة في الصورة، فقد تكون عبقريًا.

وأشارت: كلما زاد عدد الحيوانات التي يمكنك اكتشافها خلال 21 ثانية فقط، كلما ارتفع مستوى الذكاء لديك. ويجب أن تعلم أن وجوه الحيوانات مخفية في جسد الفيل.

وأضافت: إذا تمكنت من العثور على أكثر من 15 حيوانًا بالوقت المحدد، فهذا يعني أن دماغك في أفضل حالة، لافتة: إذا اكتشفت أكثر من 10 حيوانات، فهذا يعني أن دماغك في حالة جيدة.

والوحوش المختبئة في الصورة هي:

1-ثعبان

2-عنكبوت

3-راكون

4-سلحفاة

5-فقمة

6-حبار

7-أرنب

8-خفاش

9-سمكة مجنحة (Manta Ray)

10-سنجاب

11-فراشة

12-نمر جاغوار

13-دُبٌّ

14-كنغر

15-قرد

16-سمكة أبوشراع

17-فيل