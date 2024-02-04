تراند اليوم : شاهد.. "صورة" إذا اكتشفت 17 حيواناً بها خلال 21 ثانية فأنت عبقري

- 1/3
- 2/3
- 3/3
a64999ea-b4c8-4eb4-b5e1-ca0746671492_16x9_1200x676
صحيفة الخليج 365: نشرت صحيفة أمريكية، صورة خداع بصري، تحتوي على 17 حيوانا مختبئا، فإذا تمكنت من اكتشاف جميع الحيوانات المختبئة في الصورة، فقد تكون عبقريًا.
وأشارت: كلما زاد عدد الحيوانات التي يمكنك اكتشافها خلال 21 ثانية فقط، كلما ارتفع مستوى الذكاء لديك. ويجب أن تعلم أن وجوه الحيوانات مخفية في جسد الفيل.
وأضافت: إذا تمكنت من العثور على أكثر من 15 حيوانًا بالوقت المحدد، فهذا يعني أن دماغك في أفضل حالة، لافتة: إذا اكتشفت أكثر من 10 حيوانات، فهذا يعني أن دماغك في حالة جيدة.
والوحوش المختبئة في الصورة هي:
1-ثعبان
2-عنكبوت
3-راكون
4-سلحفاة
5-فقمة
6-حبار
7-أرنب
8-خفاش
9-سمكة مجنحة (Manta Ray)
10-سنجاب
11-فراشة
12-نمر جاغوار
13-دُبٌّ
14-كنغر
15-قرد
16-سمكة أبوشراع
17-فيل