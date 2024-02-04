شكرا لمتابعة خبر عن شاب للفتيات : لا تفتخري بمهرك إذا بتحسبينها يوميتك تطلع بـ6 ريال وريالين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار شاب جدلاً وغضبًا واسعًا عبر مواقع التواصل بعدما قدم رسالة للفتيات يحثهم بها على عدم التفاخر بالمهر حتى لو وصل 100 ألف ريال .

وقال الشاب في مقطع فيديو موجهًا حديثه للفتيات:” لا تفتخري بمهرك لو وصل 100 ألف لأن بعد 40 سنة إذا بتحسبينها يوميتك تطلع بـ6 ريال.”

وأضاف:” الخادمة بالساعة تأخذ 25 ريال وتقدر تخرب، وأنتي ما تقدرين ترا تلزقين فيه.”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّقت أحدهم قائلة:” يعني تبي نطلب زيادة “، بينما قالت أخرى :” أجل بطلب مليون. ”