غداً.. انطلاق الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في نسخته الـ19

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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غداً، الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في نسخته الـ 19، برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات، وتستمر لمدة ستة أيام في متنزه المغواة.

وتشمل الفعاليات: الحرف اليدوية التراثية؛ كصناعة المشغولات اليدوية بأنواعها مثل (الخوص، والسدو، وعمل القرب، والمنسوجات)، والأسر المنتجة التي تستعرض أنواع المأكولات المشهورة بالمنطقة؛ كالجريشة، والهريسة، والمطازيز، والمرقوق، والكبيبا، إلى جانب وجود الجلسة التراثية، وركايب الإبل، و(فود ترك)، التي يعمل من خلالها شباب وفتيات المنطقة، ويقدمون وجبات سريعة ومتنوعة، إضافة إلى وجود ميدان الخيل الأصايل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.

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