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تراند اليوم : من الرياض إلى الخرطوم 11 مرة.. "الخضيري" يكشف مفاجأة عن طول الأنابيب داخل جسم الإنسان وما يحدث عند انسدادها

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صحيفة الخليج 365: كشف أستاذ أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ عن طول الأنابيب داخل جسم الإنسان، وخطورة انسدادها.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر : "هل تعلم أن طول الأنابيب في جسمك يصل إلى 11 ألف كيلو متر.( يعني من الرياض إلى الخرطوم 11 مرة).

وتابع: "أغلب هذه أنابيب هي أنابيب نقل الدم من شرايين وأوردة وشعيرات دم صغيرة، وأي انسدادٍ فيها يسبّب جلطة قد تكون قاتلة".

وأضاف: "ومنها أنابيب الهواء والشعب الهوائية الصغيرة، وأي انسدادٍ فيها قد يسبّب اختناقاً، إضافة إلى أنابيب نقل الغذاء وأي انسدادٍ فيها يسبّب مشكلات هضمٍ قد تصل للوفاة، وأنابيب التخلص من الفضلات وأي انسدادٍ فيها قد يسبّب تسمّماً إما بسبب احتباس البول أو الفضلات (فضلات عضوية أو فضلات الغازات)".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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