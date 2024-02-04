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تراند اليوم : الكشف عن 8 أطعمة شائعة تضر الصحة الجنسية

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صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية العلاجية المصري حازم علي، عن 8 أطعمة تضر الصحة الجنسية.

وحول الأطعمة التي تضر الصحة الجنسية تشمل:

1-اللحوم الحمراء والمصنعة: تسبب انسداد الشرايين مما يؤثر على الدورة الدموية اللازمة للأداء الجنسي.

2-الأطعمة المالحة: تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مما يسبب مشاكل جنسية، وفق "مصراوي".

3-المخبوزات البيضاء: ترفع نسبة السكر مما يؤثر على الرغبة الجنسية.

4-المشروبات الغازية: تقلل الرغبة الجنسية بسبب ما تحتويه من سكر ومواد كيميائية.

5-الأطعمة المصنعة والجاهزة: تحتوي على مواد حافظة ضارة تسبب العقم.

6-الكافيين: تناول الكافيين بكثرة يقلل من الرغبة الجنسية.

7-الأطعمة الحارة: تسبب التهابات مؤلمة تؤثر على النشاط الجنسي.

8-الأطعمة الدهنية:تسد الشرايين وتقلل تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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