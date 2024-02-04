تراند اليوم : الكشف عن 8 أطعمة شائعة تضر الصحة الجنسية

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية العلاجية المصري حازم علي، عن 8 أطعمة تضر الصحة الجنسية.
وحول الأطعمة التي تضر الصحة الجنسية تشمل:
1-اللحوم الحمراء والمصنعة: تسبب انسداد الشرايين مما يؤثر على الدورة الدموية اللازمة للأداء الجنسي.
2-الأطعمة المالحة: تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مما يسبب مشاكل جنسية، وفق "مصراوي".
3-المخبوزات البيضاء: ترفع نسبة السكر مما يؤثر على الرغبة الجنسية.
4-المشروبات الغازية: تقلل الرغبة الجنسية بسبب ما تحتويه من سكر ومواد كيميائية.
5-الأطعمة المصنعة والجاهزة: تحتوي على مواد حافظة ضارة تسبب العقم.
6-الكافيين: تناول الكافيين بكثرة يقلل من الرغبة الجنسية.
7-الأطعمة الحارة: تسبب التهابات مؤلمة تؤثر على النشاط الجنسي.
8-الأطعمة الدهنية:تسد الشرايين وتقلل تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.