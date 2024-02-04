شكرا لمتابعة خبر عن طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم الأحد، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.