شكرا لمتابعة خبر عن جامعة القصيم تمنح درجة الدكتوراه لطالب متوفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلم معالي رئيس جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، في لفتة إنسانية ، وثيقة التخرج لدرجة الدكتوراه لذوي الطالب سعود بن مناحي الشمري، الذي وافته المنية قبل مناقشة رسالته في برنامج دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأدبية، ، تسلمها ابنه يزيد بن سعود مناحي الشمري، وشقيقه طلال بن مناحي الشمري، بالمقر الرئيس بالمدينة الجامعية.

وقدم معالي رئيس الجامعة التعازي والمواساة لذوي الفقيد، وبارك لهم حصوله على درجة الدكتوراه، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده برحمته، وأن يجعل ما بذله من جهد وإخلاص في العمل في ميزان حسناته.

وكان «الشمري» -رحمه الله- قد وافته المنية، قبل مناقشة رسالة الدكتوراه في برنامج الفلسفة في الدراسات الأدبية بعنوان: «القصيدة في الخطاب السردي: مقاربة تداولية في نماذج من الراوية السعودية» والتي كانت بإشراف الدكتور إبراهيم بن علي الدغيري أستاذ الأدب والنقد، بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.