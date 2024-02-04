تراند اليوم : موعد بدء الاشتراك في أول منتج ادخاري مخصص للأفراد «صح».. وكشف نسبة العوائد الشهرية

صحيفة الخليج 365: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك.

ويأتي هذا ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، تحت اسم "صح"، المشتق من الحروف الأولى لعبارة صكوك حكومية.

ويبدأ الاشتراك في أول إصدار اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 4 فبراير على أن ينتهي في 6 فبراير الجاري.

ويتيح المركز الاشتراك في منتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد، وهو عبارة عن أوراق مالية صادرة عن حكومة المملكة من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.

ويتم تحديد عائد أول صكوك ادخارية للأفراد السعوديين لشهر فبراير بعائد بقيمة 5.64%.

ومن المقرر تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر، ويتم التخصيص لهذا الشهر في يوم 13 فبراير، وتكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير حتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير.