2 مليون اتصال لـ911 في شهر

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (826.974)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1.091.164)، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (475.491)، بإجمالي (2.393.629) مكالمة في المناطق.
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