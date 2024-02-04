أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الأحد 4 فبراير 2024، عن إطلاق أول منتج ادخاري مخصص للأفراد متوافق مع الشريعة الإسلامية في شكل صكوك.

ويأتي هذا المنتج تحت اسم “صح” ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

ويُتيح “صح” للأفراد فرصة الاستثمار في صكوك حكومية صادرة عن حكومة المملكة من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين.

وتم تحديد عائد أول إصدار من صكوك “صح” لشهر فبراير بقيمة 5.64%.

وسيتم تحديد نسبة العائد لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر.

وتبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من “صح” اليوم 4 فبراير وتنتهي في 6 فبراير الجاري.

وسيتم التخصيص لهذا الشهر في يوم 13 فبراير، وتكون فترة الاسترداد من يوم 18 فبراير حتى 21 فبراير، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في يوم 25 فبراير.

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد الاشتراك في أول منتج ادخاري مخصص للأفراد.. وهذه نسبة العوائد الشهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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