تراند اليوم : متى يستطيع المشترك في "صح" الانسحاب؟.. بالفيديو.. مختص يُجيب.. ويكشف مدى استحقاقه للأرباح قبل نهاية مدة الصك

صحيفة الخليج 365 : كشف مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين محمد المهيزعي، تفاصيل عن منتج "صح" ومتى يمكن للمشترك أن ينسحب.

وقال خلال حديثه عبر قناة الإخبارية: "فترة الاسترداد ستكون مذكورة في كل شهر، حيث يكون هناك عدد معين من الأيام يتم من خلاله تسجيل طلبات الانسحاب وبعدها بأسبوع يتم إيداع هذه المبالغ".

وأضاف: "الهدف من هذا منتج صح هو تعزيز ثقافة الادخار، وتمتد هذه المنتجات في الغالب لأكثر من سنة".

وتابع: "هذا المنتج يعطي عوائد مجزية لأكثر من سنة، حيث يلتزم الشخص ويجني ثمار خطته في نهايتها".

وأشار إلى أن "هذا البرنامج سيكون له عدد من الإصدارات الشهرية، حيث يتم استقطاع مبالغ معينة ويتم وضعها بشكل شهري".

وأوضح أنه إذا انسحب الشخص قبل نهاية مدة الصك، بسبب حدوث ظرف عنده، بإمكانه أن يسترد أحد الأرباح دون أن يؤثر على الأشهر الأخرى.