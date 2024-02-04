تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول يكشف آخر تطورات صناعة طائرة "سموم" بدون طيار في المملكة.. وموعد دخولها الخدمة

صحيفة الخليج 365: أوضح رئيس مجلس إدارة شركة إنترا للتقنيات سلمان الشثري، أنه تم الانتهاء من التطوير الكامل لمنظومة طائرة "سموم"، وهي إحدى الصناعات السعودية بدون طيار.

وقال الشثري، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن الطائرة تم الإعلان عنها في معرض الدفاع نسخة 2022، وكانت في ذلك الوقت عبارة عن نموذج تم عرضه للمرة الأولى للجمهور، والآن تم الانتهاء من التطوير الكامل، وبدأت الآن مراحل التجارب للطائرة. مشيرا إلى أن طائرة سموم تعتبر من المنظومات المطلوبة محليا وإقليميا ودوليا.

وأضاف: " الطائرة تطير على ارتفاع يقارب 50 ألف قدم وقادرة على حمل كمية كبيرة من الأسلحة ومن المتوقع دخولها الخدمة في نهاية عام 2025م.