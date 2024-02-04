المحامون المرخصون يتزايدون 3 أضعاف

سجلت أعداد المحامين المرخص لهم في الربع الرابع من العام الماضي، 3 أضعاف المرخص لهم في الربع الثالث، بـ 1417 محاميا بنسبة 154%، وارتفعت أعداد المحامين المتدربين بـ29%، كذلك ارتفعت حالات المعونة القضائية الواردة بشكل كبير مشكلة 101%، إذ بلغت 407 حالات، مقابل 202 حالة واردة في الربع الثالث.

وسجلت شكاوى المحامين الواردة ارتفاعا بـ17%، إذ بلغت 344 شكوى في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث والتي بلغت 293 شكوى، في وقت ارتفعت البلاغات الواردة 12%، وبلغت 123 بلاغا، مقابل 118 بلاغا في الربع الثالث.

تراجع السجلات

كشف تقرير الهيئة السعودية تراجع سجلات المنشآت القانونية الصادرة بـ7%، حيث بلغ إجماليها 1011 سجلا للمنشآت القانونية، وانخفض عدد الممثلين النظاميين إلى 288 ممثلا بـ7%، مقارنة بالربع الثالث الذي بلغ 310 ممثلين نظاميين، وانخفاض المنتسبين للعضوية الأساسية بـ71%، حيث بلغ إجمالي المنتسبين 1551 منتسبا، مقابل 5329 في الربع الثالث، وانخفاض المنتسبين للعضوية الأكاديمية بـ44%، حيث بلغ إجمالي المنتسبين للأكاديمية 691 منتسبا، بينما ارتفع عدد المنتسبين للعضوية المهنية بـ56%، حيث بلغ إجمالي المنتسبين للعضوية المهنية 274 مقابل 176 منتسبا في الربع الثالث.

75 % مهنيين

بلغ إجمالي الممارسين المعتمدين مهنيا 908 ممارسين، والتي سجلت ارتفاعا بـ75%، وبلغ إجمالي المحامين في سجل المتطوعين 203 محامين بارتفاع 19%، وبلغ عدد المنضمين الجدد لبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين 1627 محاميا جديدا، والتي ارتفعت بـ48%، وبلغ إجمالي المنضمين لبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين 3603 محامين، والتي ارتفعت بـ17%، وارتفعت تقارير الخبرة والمشورة الفنية إلى 35 تقريرا بـ84%.

شكاوى وتراخيص

%17 ارتفاع الشكاوى الواردة

%12 ارتفاع البلاغات الواردة

%154 محامون مرخصون

%7 انخفاض الممثلين النظاميين

%7 انخفاض سجلات المنشآت القانونية الصادرة

%71 انخفاض المنتسبين للعضوية الأساسية

%56 ارتفاع المنتسبين للعضوية المهنية

%101 ارتفاع المعونة القضائية الواردة

%75 ارتفاع الممارسين المعتمدين مهنيا

203 محامين متطوعين

1029 محاميا متدربا

3603 محاميا منضما لبرنامج الاعتماد المهني للقانونيين