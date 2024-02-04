انت الان تتابع أكثر من "1000" جولة تفتيشية نفّذها "الالتزام البيئي" خلال يناير الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 3:54 مساءً

نفّذ المركزُ الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في شهر يناير الماضي، "4385" جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، وأفاد التقرير الشهري للمركز بارتفاع نسبة الملتزمين بمعايير واشتراطات البيئية بنحو "59%". وكشف التقرير أن منطقة الرياض تصدّرت عدد الجولات التفتيشية بمجموع "1097" جولة، تلتها المنطقة الشرقية بـ"806" جولات، ثم مكة المكرمة بـ"729" جولة، وقام فريق المفتشين بـ"698" زيارة للمنطقة الجنوبية، و"493" جولة للمدينة المنورة، وكانت المنطقة الشمالية وجازان هما الأقل في عدد الجولات الرقابية بـ"371" و"191" جولة على التوالي. وتضمّنت الجولاتُ التفتيشية لمركز "الالتزام البيئي" إلزامَ المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، ووضع الخطط التصحيحية اللازمة؛ لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية؛ صونًا لموارد المملكة الطبيعية، وتحقيقًا للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدّل النموّ الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

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