شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تنزعج من شاب: الأول كنتم تقدمونا بالأماكن والحين صرتم تقولون صفي وراء! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت فتاة عن انزعاجها بعدما احراجها شاب ولم يسمح لها بالتقدم في الصف أثناء وجودها بأحد الأماكن العامة.

وقالت الفتاة أنها كانت تريد طعام ومشروب وتحدثت بطريقة لطيفة مع رجل ليسمح لها بالتقدم في الصف لكنه رفض، وبرغم أنها أبلغته أنها تحتاج للتقدم من أجل اللحاق بموعدها، فأبلغها أن لديه دوام.

وتابعت الفتاة :”أول كنتم تقدمونا بالأماكن العامة والحين صرتم تقولون صفي وراء!”، مضيفة أنها شعرت بالخوف لذا سمحت له بالتقدم، مؤكدة أنها أخذت أكبر مقلب في عمرها.