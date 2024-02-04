جامعة الأميرة نورة تشارك في فعاليات معرض القاهرة للكتاب

وجاءت مشاركة الجامعة في المعرض من خلال جناح تعريفي، يستعرض (100) عنوان من الإنتاج الفكري لأعضاء الهيئة التعليمية بالجامعة, تعزيزاً لمكانة الجامعة محلياً ودولياً.
وشهد جناح الجامعة إقبالاً من الزوار والمهتمين، بما يعكس سمعة وجهود الجامعة في تفعيل الحراك العلمي والبحثي، وتفعيل برامج التمويل التي تطرحها عمادة البحث العلمي والمكتبات في الجامعة، بما يشمل المجموعات البحثية التخصصية، وبرامج رائدات المستقبل، وبرامج الباحثات الناشئات، إضافة إلى برامج المشروعات البحثية الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي مشاركة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في معرض القاهرة الدولي للكتاب للإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة 2025 من خلال بناء جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي، والحضور الدولي المؤثر، ودعم منظومة البحث والابتكار، إلى جانب دعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاجتماعية والثقافية.
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