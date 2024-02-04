نائب أمير مكة يترأس اجتماع المجلس المحلي بالطائف ويدشن 4 مشاريع

استأنف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الأحد بزيارة محافظة الطائف.

ورأس الأمير سعود بن مشعل اجتماع المجلس المحلي في الطائف، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 122 مشروعا، منها 60 مشروعا لأمانة المحافظة شملت إنشاء جسور وأنفاق ومعالجة التشوه البصري والطرق والميادين والمباني وإنشاء حدائق وممرات مشاه وساحات ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسفلتة وأرصفة وإنارة، و 8 مشاريع لشركة المياه الوطنية منها (تنفيذ عقد خزان الرحمانية، شبكة المياه بأحياء سلطانة والمضباع، استكمال الأعمال المتبقية لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالحلقة الغربية، تنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف، تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الأولى والتوصيلات المنزلية لمخططات حي الرويدف، تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الثانية والتوصيلات المنزلية لمخططات حي الرويدف، تنفيذ خطوط فرعية صرف صحي وتوصيلات منزلية مخططات حي العارمية، وتنفيذ خطوط فرعية صرف صحي لجزء من مخططات الحوية).

كما تضمنت 8 مشاريع لشركة كهرباء (إيصال الخدمة الكهربائية، تعزيز وتحسين الشبكات، إحلال شبكات التوزيع القديمة، إنشاء محطة سديرة، إنشاء محطة تحويل المحاني وربطها بالشبكة، تعزيز ربط محطة تحويل القديرة والمحطات الطرفية، استبدال محولين بمحطة وادي ليه، توسعة محطتي تحويل (أضم - ثقيف) وربطهما بالشبكة)، و مشروعين لمطار الطائف الدولي شملت تصميم وتنفيذ الصالة الإضافية بالمطار والمشروع الوطني لأمن وحماية المطارات، ومشروعين لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (تعظيم الاستفادة من محطات المعالجة بالمحافظة، الخطة الاستراتيجية لمشاريع التطوير والفرص الاستثمارية 2024م-2025 ).

كما تضمنت المشاريع 13 مشروعا لوزارة النقل والخدمات اللوجستية منها (الأعمال المتبقية لتنفيذ الطريق الدائري بالطائف المرحلة الثالثة بطول 5 كيلومتر، ازدواج طريق المحاني / عشيرة المرحلة الأولى - بطول 14 كم، الأعمال المتبقية لاستكمال الأعمال التكميلية لازدواج طريق الطائف / الباحة، الأعمال المتبقية لتوسعة طريق الطائف / السيل الكبير مع ربط السيل الكبير بطريق الطائف / الرياض السريع المرحلة الأولى 8 كم، الأعمال المتبقية لاستكمال المرحلة الأولى توسعة طريق الطائف السيل الكبير مع ربط السيل الكبير بطريق الرياض بطول 23 كم، استكمال ربط السيل الكبير بطريق الطائف / الرياض المرحلة الثالثة والرابعة، إضافة إلى الأعمال المتبقية لاستكمالات بعض الطرق، واستكمال إصلاح المسار الحالي لطريق الطائف / الباحة)

وشملت مشاريع محافظة الطائف 18 مشروعا للشؤون الصحية بمحافظة الطائف (تغيير واجهات مستشفى الأطفال، إنشاء مركز اضطراب النمو والسلوك، تطوير غرف العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، البوليفارد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، تطوير وتحسين بنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، مركز جراحات الأطفال بمجمع الملك فيصل الطبي، مركز الصحة الإلكترونية بمجمع الملك فيصل الطبي، تشغيل خدمات تخطيط المخ في أقسام الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي، تطوير وتحسين بيئة العمل بقسم الطوارئ بمجمع إرادة الصحة النفسية، تطوير وتحسين مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الأطفال، تطوير وتحسين مركز صحي وسط الحوية، مركز القيادة والتحكم بإدارة الطوارئ والأزمات، سكن الموظفين بمجمع الملك فيصل، مركز المحاكاة بمجمع الملك فيصل الطبي، مركز القوقعة بمجمع الملك فيصل الطبي، الجناح النفسي بمجمع الملك فيصل الطبي، وضع حجر الأساس لمنطقة البوليفارد بمجمع الملك فيصل، مركز الشفة الأرنبية بمجمع الملك فيصل الطبي).

فيما بلغ عدد المشاريع التعليمية 6 مشاريع شملت إنشاء عدد من المدارس الثانوية والابتدائية والطفولة المبكرة، و8 مشاريع لجامعة الطائف تضمنت (إنشاء كلية الهندسة المرحلة الثانية، إنشاء كلية الحاسب الآلي المرحلة الثانية، إنشاء كلية الطب المرحلة الثانية، إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية المرحلة الأولى، إنشاء كلية العلوم المرحلة الأولى، استكمال إنشاء الموقع العام والبنية التحتية بالجامعة).

وخلال الزيارة، دشن الأمير سعود بن مشعل 4 مشاريع تعليمية وعددا من المشاريع البلدية، كما وضع سموه حجر الأساس لـ 4 مشاريع بلدية وهي مشروع جسر باب الحزم وتوسعة جسر خالد بن الوليد، استكمال الدائري الأوسط من مقر الجامعة وحتى طريق وزارة النقل، استكمال الدائري الأوسط من الجامعة وحتى طريق الزوران، وأخيرا تأهيل شارع خالد بن الوليد.

عقب ذلك، استقبل نائب أمير المنطقة عددا من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم.