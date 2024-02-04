تراند اليوم : بالفيديو.. الإعلامي "فيصل الجفن" يكشف عن إجراء بشأن اللاعبين المستبعدين من بطولة كأس آسيا.. ويوضح العقوبة المتوقعة بحقهم

صحيفة الخليج 365 : كشف الإعلامي فيصل الجفن، عن مثول اللاعبين سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي اليوم للاستماع لهم وأخذ إفادتهم وفقا للتقرير المرفوع من مدير المنتخب السعودي حول الأحداث المصاحبة لكأس آسيا.

وقال خلال حلقة برنامج " "ملاعب مع فيصل الجفن" المذاعة اليوم على العربية fm: " تؤكد المصادر حضور وكلاء اللاعبين للدفاع عن موكليهم".

وتابع: " اللاعبين خالد الغنام ومحمد مران وعلي هزازي موعدهم غدا للتحقيق".

وأضاف: " ذات المصادر تؤكد أن العقوبات ستكون متنوعة من بين 3 أشهر أو 6 أشهر".