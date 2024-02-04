«الأحوال المدنية» تقدم خدماتها في 39 موقعا

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- بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 39 موقعا حول المملكة، ضمن مبادرة « نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأ أمس عمل هذه الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 39 موقعا حول المملكة، ضمن مبادرة « نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأ أمس عمل هذه الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم. أما في منطقة مكة المكرمة، فقامت الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء أمس في مركز حلي لمدة أسبوع، وللرجال في مركز الحفائر لمدة يومين، وفي مركز قيا، واليوم في مركز أبو راكة، لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز الحفائر لمدة يومين.

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