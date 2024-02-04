ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المتحف الدولي للسيرة النبوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أمس، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بجوار المسجد النبوي، ضمن برنامج زيارتهم للمدينة المنورة، والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وتجول ضيوف البرنامج في أقسام المعرض والمتحف، الذي يحوي خدمات تعريفية لمرتاديه بلغات عدة.

كما شاهدوا عرضا مرئيا يحكي واقع الدين الإسلامي السمح وقيمه ومبادئه، والسيرة النبوية المطهرة، وفضائل الأنبياء، والتعريف بالآثار والمعالم الحضارية الإسلامية، باستخدام التقنيات الحديثة في عرض موضوعات السيرة النبوية والتفاعل معها.

وأشاد الضيوف بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وجميلة، تجسد اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي كجزء من تاريخها العظيم، وما يحويه المعرض من قاعات ومرافق، ومحتويات أثرية نوعية، للتعريف بالثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأعرب ضيوف البرنامج عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على تمكينهم من زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.