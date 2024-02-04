شكرا لقرائتكم خبر 134 ألف مستفيد من خدمات المدينة الطبية بالقصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت جامعة القصيم، ممثلة في المدينة الطبية، خدماتها الصحية لأكثر من 134 ألف مستفيد ومستفيدة من أهالي المنطقة خلال 2023، حيث استفاد من المستشفى الجامعي 110 آلاف مستفيد، إلى جانب 24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى طب الأسنان بالجامعة.

وخلال 2023، أجرت المدينة الطبية أكثر من 1300 عملية جراحية وتدخل طبي غير جراحي، وقدمت 165 ألف خدمة مخبرية. كما قدمت 137 ألف خدمة صيدلانية، و40 ألف خدمة إشعاعية، خلال 78 تخصصا، وأكثر من 300 عيادة تخصصية.

من جهة أخرى، نفذ مستشفى طب الأسنان بالجامعة 101 عملية زراعة أسنان، و134 تقويما للمستفيدين. إضافة إلى علاج أسنان 1639 طفلا، وإجراء 2573 جراحة في الفم، وعلاج 2910 حالات لأمراض اللثة، و5382 استعاضة سنية، والتعامل مع 5028 علاجا للجذور، و5254 علاجا تحفظيا. كما استفاد من العيادات التخصصية 942 حالة من عيادة الرعاية الأولية وطوارئ الأسنان، و357 حالة في عيادة صحة الفم والأسنان.

أبرز الخدمات والمستفيدين