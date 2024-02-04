شكرا لقرائتكم خبر العثور على 25 ألف مادة أثرية بمنطقة جدة التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج جدة التاريخية بالتعاون مع هيئة التراث، أمس، اكتشاف ما يقارب 25 ألف بقايا من مواد أثرية يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري من القرن السابع والثامن الميلادي في 4 مواقع تاريخية، شملت: مسجد عثمان بن عفان، الشونة الأثري، أجزاء من الخندق الشرقي، السور الشمالي، وذلك ضمن مشروع الآثار الذي يشرف عليه برنامج جدة التاريخية.

وأسفرت أعمال المسح والتنقيب الأثري التي بدأت في ربيع الأول 1442، الموافق نوفمبر 2020، عن اكتشاف 11,405 مواد خزفية يبلغ مجموع أوزانها 293 كجم. كما عُثر على 11,360 مادة من عظام الحيوانات يبلغ مجموع أوزانها 107 كجم، إضافة إلى 1,730 مادة صدفية بوزن 32 كجم، إلى جانب 685 من مواد البناء يبلغ مجموع أوزانها 87 كجم، و191 مادة زجاجية بلغ مجموع أوزانها 5 كجم.

فيما وصل عدد المواد المعدنية إلى 72 قطعة بوزن 7 كجم، إذ بلغ إجمالي ما تم العثور عليه 531 كجم، لتشكل قيمة مهمة للمكتشفات الأثرية الوطنية.

كما كشفت الدراسات في مسجد عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن المواد الأثرية، والتي يرجح أن يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري (القرن السابع والثامن الميلادي)، بداية من العصر الإسلامي المبكر، مرورا إلى العصر الأموي ثم العباسي والمملوكي وحتى العصر الحديث، في مطلع القرن الخامس عشر الهجري (القرن الواحد والعشرين الميلادي)، إذ حددت الدراسات الأثرية التي أجريت على قطع خشب الأبنوس، التي عثر عليها معلقة على جانبي المحراب أثناء أعمال التنقيب والبحث الأثري في المسجد، أنها تعود إلى القرن الأول والثاني الهجري (السابع والثامن الميلادي).

أعمال المسح والتنقيب