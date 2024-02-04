الاستعانة بخدمات الذكاء الاصطناعي بديوان المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تمت دراسة الخدمات القانونية البديلة، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ختم ديوان المظالم مشاركته في مؤتمر الأسبوع القانوني بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تنوعت مهام الوفد الممثل للديوان بالمشاركة في ورش العمل المنعقدة خلال المؤتمر، وحضور الندوات وزيارة المعرض المصاحب له. وتعددت الموضوعات التي تناولتها ورش وندوات المؤتمر بين الأتمتة القانونية وعلم البيانات وعلاقته بالتقاضي، وخصوصية البيانات والأمن السيبراني، واستراتيجيات العمل القانوني وإدارته، وعلم الخدمات القانونية البديلة، والذكاء الاصطناعي. موضوعات الورش والندوات الأتمتة القانونية وعلم البيانات وعلاقته بالتقاضي.

خصوصية البيانات والأمن السيبراني.

استراتيجيات العمل القانوني وإدارته.

الخدمات القانونية البديلة والذكاء الاصطناعي.

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