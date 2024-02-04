شكرا لمتابعة خبر عن رجل يكشف عن شئ صادم وسط كشتات العوائل بالبر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رجل عن شيء صادم وسط كشتات العوائل بـالبر، وفي مكان مقطوع من الاتصال.

ووثق الرجل مقطع فيديو يحذر فيه قائدي المركبات بضرورة الانتباه أثناء السير وسط كشتات العوائل بالبر، نظراً لوجود بئر عميق أسفل الأرض.

كما أوضح أنه قام بوضع عدد من الحجارة حول البئر في محاولة لجذب انتباه قائدي المركبات من وجود حفرة عميقة بالمكان، لتجنب وقوع أي حادث، نظراً لتوافد الأسر على المكان لقضاء الإجازة أو وقت ممتع مع أطفالهم.