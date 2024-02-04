شكرا لمتابعة خبر عن سائحة أيرلندية تحاول التحدث باللغة العربية أثناء زيارتها للرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهرت سائحة أيرلندية خلال زيارتها للرياض ، وهي تحاول التحدث باللغة العربية مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي .

ووثق مقطع فيديو متداول ، السائحة والتي تُدعى كريستينا وهي تقول : “صباح الخير رياض ، كيف حالكم بنات وشباب ، إحنا رايحين إلى الرياض ، بينما وجهت حديثها لأحد مرافقينها لتعليمها أحد الكلمات العربية ، قائلاً : كلمة “مرة” ، لترد عليه : “أنا أحب الناس في الرياض مرة” .

وحصد مقطع فيديو تفاعلاً كبيراً ، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولات السائحة الجيدة للتحدث وتعلم اللغة العربية .