شكرا لقرائتكم خبر مهرجان لتسويق منتجات الكمأة والنباتات العطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس فعاليات «مهرجان الكمأة والنباتات العطرية بمدينة سكاكا»، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة سكاكا الدكتور عقاب الرويلي، وعدد من الخبراء والمهتمين.

ويستهدف المهرجان الذي ينظمه فرع الوزارة بالجوف، ممثلا في مكتب سكاكا، وتستمر فعالياته 10 أيام، للتعريف بالكمأة والنباتات العطرية بالمنطقة، وتسويق منتجاتها.

ويشمل المهرجان دورات وورشا تدريبية في مجال النباتات العطرية والصناعات التحويلية، ويقام بمشاركة كثير من الأسر المنتجة والبائعين.

ويشارك ضمن فعاليات المهرجان عدد من الجهات، منها مركز أبحاث وتنمية المراعي بمنطقة الجوف الذي يحوي جناحه أركانا للتعريف بالنباتات العطرية وفوائدها، وجناح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء».

ويحوي المهرجان فعاليات متنوعة تلائم مختلف الشرائح والأعمار، منها فعاليات ترفيهية وأخرى مخصصة للأطفال.

يذكر، أن الكمأة «الفقع» فطر بري موسمي، ينمو في عدد من مناطق المملكة، منها منطقة الجوف بعد موسم هطول الأمطار.