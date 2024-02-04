97 طالبا وطالبة من نوابغ الوطن يحصدون جوائز إبداع 2024

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- بواسطة أيمن الوشواش - حصد 97 موهوبا وموهوبة من نوابغ الوطن جوائز أولمبياد «إبداع 2024» الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» سنويا، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وبرعاية ماسية من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذهبية من شركة أكوا باور، وفضية من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد 97 موهوبا وموهوبة من نوابغ الوطن جوائز أولمبياد «إبداع 2024» الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» سنويا، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وبرعاية ماسية من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذهبية من شركة أكوا باور، وفضية من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب». وأوضحت «موهبة» أن الجوائز قدمت لأصحاب المشاريع المتميزة من المشاركين في معرض إبداع للعلوم والهندسة، الذي استمرت فعالياته 4 أيام في الرياض بجامعة الملك سعود. جوائز شركة أرامكو السعودية: سديم بن تويم

نورا العنزي

محمد القحطاني

سارا الشدي

فيصل آل الشيخ

حمد الحسيني

حازم العتيبي

أحمد كمال

غلا الغامدي سما الجهنيجوائز الهيئة الملكية لمحافظة العلا: نواف العقل

نورا العنزي

مهدي عسيري

سارة العباد

صالح العنقري

ليان المالكي

سعد الصغير

لينة الهاجري

تركي الدلامي

ريما العلولا جائزة شركة أكسون موبيل: خالد آل دعير

علي آل موسى

هبة سمان

بسمة المنصور

حمد بن ضاحي

لانا الفهيد

إلياس البطاط

روز عسيري

محمد أبوغندر

ريما العلولا جوائز مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: جمانة منظري

عبدالعزيز الحربي

رغد الغانم

علي العلوان

غلا زيلع

حسن الرميح جوائز شركة أكواباور: آلاء الفارس

لميس القاضي

نورا العنزي

صبا العثمان

جمال اللقماني

سعد الصغير جوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024» :

- 15 هيئة وجهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة قدمتها

- 97موهوبا حصدوا الجوائز منها: 39 جائزة دولية.

58 جائزة محلية. - 15 هيئة وجهة ومؤسسة وطنية ودولية رائدة قدمتها- 97موهوبا حصدوا الجوائز منها:

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